Localizan con vida a madre e hijos desaparecidos en Valle Hermoso

.- Reyna Elizabeth González fue encontrada junto a sus dos hijos en Nuevo León; extraoficialmente se confirma que abandonó el hogar por decisión propia para vivir con otra persona.

AgenciaTamNoticias

Valle Hermoso, Tamaulipas, 7 de agosto de 2025

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas informó este miércoles que Reyna Elizabeth González Hernández y sus hijos Alexander y Mia Alejandra Figueroa González fueron localizados con vida en el estado de Nuevo León, luego de haber sido reportados como desaparecidos desde el pasado 11 de julio en el municipio de Valle Hermoso.

Fue el esposo de Reyna quien interpuso la denuncia correspondiente, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de búsqueda. Gracias a la colaboración de la ciudadanía y la difusión en medios de comunicación, se logró ubicar a la madre y sus dos hijos en la entidad vecina.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Estatal agradeció el apoyo recibido por parte de los medios y de la sociedad, reiterando su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas.

De forma extraoficial, el propio denunciante dio a conocer que fue él quien logró localizar a su esposa e hijos, y al platicar con Reyna, ella le confesó que había salido del domicilio por decisión propia para irse con otra persona con quien sostenía una relación sentimental. Personas cercanas al esposo abandonaron confirmaron que esta no es la primera vez que Reyna a su familia, y señalaron que su salida fue planeada con la intención de comenzar una nueva vida en Nuevo León.

El padre de los menores afirmó que no dará más declaraciones por el momento, ya que iniciará los trámites legales correspondientes para obtener la custodia de sus hijos y separarse legalmente de Reyna Elizabeth.

Hasta ahora, no se ha emitido información adicional por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero confirmaron que no se trató de un hecho relacionado con la inseguridad, sino de una situación de carácter sentimental y familiar.

#MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #ValleHermoso #NuevoLeón #PersonasLocalizadas #ReynaElizabeth #CustodiaFamiliar #DesapariciónVoluntaria #NoticiasTamaulipas