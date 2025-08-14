Localizan a madre e hijos reportados como desaparecidos en Reynosa

.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas confirmó la localización con vida de María Elena Garduza Perales y sus hijos, Eli Abdiel y Diana Selene Vidal Garduza.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas · 13 de agosto de 2025

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas (CEBPT) informó que fueron localizados con vida María Elena Garduza Perales, de 25 años, y sus hijos Eli Abdiel y Diana Selene Vidal Garduza, quienes habían sido reportados como desaparecidos el pasado 6 de agosto en el municipio de Reynosa.

De acuerdo con la información oficial, tras la activación de las cédulas de búsqueda y el trabajo coordinado entre autoridades estatales, federales y la participación ciudadana, se logró dar con el paradero de los tres integrantes de la familia. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas agradeció a la población por compartir la información y sumarse a las labores de búsqueda.

Aunque no se han dado detalles sobre las circunstancias de su ausencia, la dependencia reiteró que se seguirá trabajando para garantizar la seguridad de todas las personas en el estado y recordó la importancia de reportar cualquier caso de desaparición de manera inmediata.

#Localizados #Reynosa #ComisiónEstatalDeBúsquedaDePersonasDeTamaulipas #BúsquedaExitosa #SeguridadTamaulipas