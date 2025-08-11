Llevará DIF-Reynosa beneficios gratuitos a la colonia Los Caracoles

El Sistema DIF Reynosa, que preside Carlos Luis Peña Garza, invita a las familias del Fraccionamiento Los Caracoles y sectores cercanos, a participar en la jornada “DIF en Tu Colonia”, que se llevará a cabo el martes 12 de agosto a partir de las 8:00 de la mañana, en el área verde ubicada en la calle Bahía Concepción esquina con Bahía Santa Cruz.

Durante esta jornada se ofrecerán de manera totalmente gratuita servicios como Merca-DIF, consultas médicas y dentales, lotería de valores, corte de cabello, revisión y entrega de lentes, módulos informativos de programas DIF, pinta caritas, vacunación antirrábica para mascotas, actividades deportivas y productos de limpieza líquidos, por lo que se pide llevar tres contenedores de un litro, por familia.

Con estas acciones, el Alcalde, Carlos Peña Ortiz, acerca los programas y servicios a las colonias de la ciudad, promoviendo el bienestar de las familias.