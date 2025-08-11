La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa exhorta a la ciudadanía a adoptar hábitos sencillos que contribuyan al ahorro de este recurso vital en actividades diarias como el baño, el aseo personal o el uso del sanitario. Esto, debido a la poca disponibilidad de agua que hay en la región en esta temporada, la cual mantiene a la ciudad en semáforo rojo del agua.

Pequeñas acciones dentro del hogar pueden hacer una gran diferencia, tales como: Acortar los tiempos en la regadera, cerrar la llave al cepillarse los dientes o rasurarse y colocar una botella llena dentro del depósito del inodoro para reducir la cantidad de agua utilizada en cada descarga.

Estas prácticas no solo ayudan a conservar el agua, sino que también permiten que más familias tengan acceso al servicio. Cuidar el agua es responsabilidad de todos.*Llama COMAPA a hacer uso responsable del agua*

