Limpieza y rehabilitación Imparable del Gobierno de Reynosa en Jarachina Sur

by respuestaenlinea02

Buscando tener una ciudad bonita y agradable para todos, el Alcalde Carlos Peña Ortiz coordinó con la Secretaría de Servicios Públicos una Imparable Jornada de Limpieza en la colonia Lomas Real de Jarachina Sur, incluyendo la rehabilitación de alumbrado público y pavimento.

Desde temprana hora, un amplio grupo de trabajadores de las cuadrillas del R. Ayuntamiento laboran con mucha dedicación en el chapoleo, raspado, barrido y bacheo de calles, para devolver el buen aspecto al sector y la seguridad en la infraestructura a sus habitantes.

Con estas acciones, en las que se integra el uso de maquinaria propia de la dependencia, el Ayuntamiento de Reynosa impulsa la calidad de vida de los habitantes de la colonia, brindando espacios más seguros, limpios y mejor iluminados para el beneficio de toda la comunidad.

#ReynosaImparable
#GobiernoMunicipalDeReynosa

