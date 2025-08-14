Limpieza en Reynosa mejora imagen y seguridad de la ciudad

Espacios públicos reciben mantenimiento en Praderas de Élite, Puerta de Caoba y Los Évanos.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tam., 13 de agosto de 2025

El Gobierno Municipal de Reynosa, encabezado por el alcalde Carlos Peña Ortiz, llevó a cabo este miércoles una jornada de limpieza y mejoramiento urbano en diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer entornos más limpios, seguros y saludables a la población.

Cuadrillas municipales trabajaron en la colonia Praderas de Élite, donde realizaron limpieza general, así como en el bulevar Puerta de Caoba y el bulevar Los Évanos, del fraccionamiento Puerta Grande, efectuando labores de chapoleo y retiro de maleza.

De acuerdo con autoridades municipales, este tipo de acciones forman parte de un plan continuo de mantenimiento de espacios públicos, que busca no solo mejorar la imagen urbana, sino también reducir riesgos para la salud y prevenir incidentes derivados del crecimiento de vegetación en áreas comunes.

Habitantes de las zonas beneficiadas señalaron que la limpieza contribuye a disminuir la presencia de fauna nociva y a generar una mayor sensación de seguridad, especialmente para quienes transitan a pie o utilizan los parques y banquetas cercanas.

El Ayuntamiento reiteró su compromiso de atender diferentes colonias y fraccionamientos mediante brigadas permanentes, invitando a la ciudadanía a sumarse con el cuidado de su entorno para prolongar los beneficios de estas intervenciones.

