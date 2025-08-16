Titulares

Limpieza en Las Quintas y Las Américas recibe apoyo de Guardia Estatal

.- Propietarios y vecinos trabajarán en recuperación de predios con respaldo del municipio y seguridad reforzada este sábado.

Por: Martín Juárez Torres

Miguel Alemán, Tam., 16 de agosto de 2025

Vecinos y propietarios de predios campestres en las colonias Las Américas y Las Quintas realizarán este sábado una nueva jornada de limpieza y mantenimiento, contando con el respaldo del Gobierno Municipal y la vigilancia de la Guardia Estatal. La actividad busca recuperar espacios y mejorar las condiciones de las propiedades, fortaleciendo la seguridad de la zona.

El presidente municipal, Ramiro Cortez Barrera, destacó que la iniciativa responde a una solicitud directa de los dueños de los terrenos, quienes han mostrado disposición para mantener en buen estado sus predios y colaborar en la prevención de incidentes. “Agradecemos el compromiso de la Guardia Estatal, así como de sus mandos y personal de la Delegación Regional, por garantizar la tranquilidad de nuestras familias”, señaló.

La Guardia Estatal, a través de su Operativo Frontera Chica y la Coordinación Municipal, instalará un operativo de vigilancia presencial y perimetral desde las 9:00 horas. Con ello, se busca que los vecinos puedan trasladarse y trabajar en sus propiedades con la certeza de que contarán con apoyo ante cualquier eventualidad.

Además de la limpieza, se prevé que los participantes retiren basura, maleza y escombros, así como la rehabilitación de accesos y cercas. La autoridad municipal reiteró que estas acciones no solo contribuyen al embellecimiento del lugar, sino que también fortalecen la seguridad al evitar que áreas descuidadas se conviertan en puntos de riesgo.

Esta jornada se suma a otras actividades de colaboración comunitaria impulsadas por el Ayuntamiento, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y la coordinación entre vecinos, gobierno y fuerzas de seguridad.

