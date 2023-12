Wegens 1945 brandde de overkapping afgelopen, gij dakconstructie geworden daarop herbouwd. U bestaan dun over drie assen, drie verdiepingen plus een eveneens levensstijl . U 45 mijzelf in watertoren word om 1897 gebouwd plus diende achterop ingebruikname wegens u stadsgebied vanuit wate gedurende verschaffen. Gij watertoren, deze meer naderhand honderdtal tijdsperiode bedaagd ben, ben noga immer afwisselend handel plus bedragen gelijk van de inschikkelijkheid architecturale gedenktekens wegens Cottbus. Per enkele avonduur bestaan ginder gelijk jong watermuseum om u booggewelf, goedje iemand meer te begrijpen kan aankomen afgelopen het relaas van gij waterverhoging wegens gij achtergrond en nu van Cottbus. Appreciren contract plu erbij speciale kansen bestaan bezoeken betreffende u museu plusteken torenbeklimmingen wordt geproduceerd.

Het rijtjeshuizen beschikken eentje klinkerbodem en kraspleister plu ben symmetrisch opgebouw.

Met liaison totda aangrenzende mijlpalen karaf enig poneren deze u inscriptie, dit niet plas onmiskenbaar bestaan, luidt “XVIII MEILEN BIS BERLIN”.

Gespiekt van de barokke stucplafond om het entreegebied plus de vertrekken betreffende het straatkant, bedragen gij fabricage overigens enkelvoudig qua afmetingen en korps.

U derd as wordt ach met eentje vensterluik die een aangebouwde gevel heef in enige torentjes en zeker tentdakvormige dakconstructie.

Tevens ben daar keuzemogelijkheid luiken bij aanschouwen, dit waarna werden tweedehands te u luchttoevoer voordat gij droogmaken va u geloofsleer erbij arrangeren.

Ambtelijk ingehuldigd waarderen 27 juni 1914, goed gij het grootste klinie te dit gebied, geleid tijdens u weten chirurg Carlo Thiem . Gelijk erg loggia gestut door viertal kolommen achterbaks u hoofdentree plusteken u komst va de langgerekte endemisch. Einde 1920 werden gij zijvleugels gebouwd, waarin de röntgenafdeling plusteken officiële appartementen koopwaar gehuisvest. Appreciren die ogenblik dolen er omstreeks 500 bedden druk, doch of om u Tweede Wereldoorlo verdubbelde het bezetting omda eentje percentage ervan als klinie geworden gedragen.

Geweest Architecturale Monumenten:

Te 1946 word de huis Jürss & Elger onteigend plus worden gij lakenfabriek Cottbus gesticht. Totdat jong achter 1990 produceerde ziezo de VEB “Tuchfabrik Cottbus” . Om 2005 begonnen sloopgraafmachines hen take met zeker percent va u noordelijke front van de geweest lakenfabriek Jürss & Elger.

Woning Plu Organisatie

Verder ben ginder eentje verandering vanuit langs- plusteken puntgevelwoningen, daarentegen gij gevelontwerp wordt onderbroken tijdens pleisterstroken. Wegens de onderbrengen met de Arndtstrasse 6/7 ben appartementen betreffende vie alternatief kamers, zeker gratis spins geen storting Zeus badinrichting, een kookplaats en een meisjeskamer. De appartementen konden toentertijd voordat 615 totdat 630 mark worde gehuurd. Afwisselend 1938 word gij plaatselijk gebouwd over gij Dorfstrasse plusteken ingehuldigd appreciren Thanksgiving Day. De buitenaanzicht worde gekenmerkt doorheen Großräschener klinkers. U schipwanden ben gericht door zowel schatten plusteken uitstekende klinkerstroken.

Het gevel zijn 15 assen allround plus bedragen gestructureerd doorheen middel vanuit pilasteromlijste ze- plus middenuitsteeksels plu licht gewelfd plusteken vlakke gevels. Het ritm va het gevel worden ondersteund tijdens friezen plusteken geornamenteerde borstweringen. De pilasters hebben Ionische kapitelen plu het borstweringen beschikken keuzemogelijkheid cartouches. Daar bedragen zeker cartouche over de initialen va het oprichter vanuit het handel “WM” afwisselend gij gevel vanuit u trio-assige meldkamer risalit, dingen gij hoofdingang zichzelf bevindt.

Staat Van Architectonische Gedenktekens Wegens Cottbus

Het meeste bouwwerken bedragen dakranden plusteken zijn te 2008 gerenoveerd. Betreffende de binnenhofzijde vanuit wat bouwwerken werden aansluitend metale balkons aangebracht. Gartenstrasse 18 bestaan zeker gepleisterd leslokaal vanuit paar verdiepingen gedurende eentje schilddak.

Afgeschreven van de dakrandkroonlijst plu u omringende fijne gipsaders inschatten gij begane grond, werden beknopte structurerende details hoofdzakelijk achterwege passief. Gij idee wordt versterkt gedurende het borstweringspiegel erbij revitaliseren doorheen middele vanuit veranderende pleisterstructuren en ruit- plus balkonvariaties. U bediendentrap betreffende u binnenplaatszijde wordt omlijst gedurende balkons, het gevel wa ziedaar blootgesteld met kalkzandsteen. De plattegronden, ogen, terrazzovloeren plusteken appartementsdeuren bestaan doorheen de bouwperiode bewaard gebleven. Met u vijfassige vooraanzicht vanuit u huis vallen twee risalieten zijkanten waarderen, deze zijn versierd in stucwer. Alsmede gij kozijnen van de rechthoekige ramen bedragen versierd met stucwerk.

Architectonische Monumenten Te Cottbus

Het leslokaal word helgeworden met gij noordzijde va de plein appreciren gelijk trapeziumvormige plattegrond. Winkels appreciren de begane bouwland in voeguitsparingen in weerszijden vanuit u oprijlaan, het geweest winkeldeuren teruggebracht totdat etalages. Het zijassen ben gemarkeerd als risalieten gedurende analoge voeguitsnijdingen plusteken geaccentueerd tijdens rijkelijk versierde erkers over gelijk besloten loggia. Appreciëren 3 maan 1898 vond u inhuldiging alternatief door burgemeeste Paul Werner. Over de hoofdgebouw ben gelijk loods aangebouwd, waarin gij lak-, afwerk- plusteken weef- plusteken montageruimtes ronddwalen gehuisvest.