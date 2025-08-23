Licencia para motociclistas cuesta $800 en Tamaulipas

.- Gobierno amplía beneficios fiscales: placas, descuentos y facilidades digitales para dueños de motocicletas. ¿Ya sabes cómo aprovecharlos?

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, 22 de agosto de 2025

El Gobierno de Tamaulipas anunció una serie de beneficios fiscales dirigidos a propietarios de motocicletas, que estarán vigentes durante agosto y septiembre de 2025. Entre las medidas destaca la expedición de licencias de conducir con una tarifa especial de 800 pesos, informó el secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui, tras la publicación del Acuerdo Gubernamental firmado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

A este incentivo se suma el pago de 870 pesos por concepto de placas y control vehicular, así como la condonación del 100% en multas y recargos acumulados. En conjunto, un motociclista puede ponerse al corriente con licencia y placa por 1,670 pesos.

“Con estas facilidades buscamos reducir la carga económica, promover la regularización de motocicletas y fortalecer la seguridad vial en la entidad”, señaló Lavín Verástegui al dar a conocer el programa.

El trámite está disponible en todas las oficinas fiscales del estado en horario de 8:00 a.m. a 2:30 p.m., además de la opción en línea a través del portal oficial de la Secretaría de Finanzas: https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/pago-de-contribuciones/licencia-de-conducir/iniciar-tramite-licencia.php.

El funcionario agregó que ya se realizan pruebas en el sistema para poner en marcha la licencia digital, con el objetivo de ofrecer un servicio más ágil y confiable a los contribuyentes.

Con estas acciones, la administración estatal busca impulsar la movilidad responsable y la legalidad en el uso de motocicletas, además de proteger la economía familiar. El gobernador Américo Villarreal reafirmó que su gobierno trabaja en políticas públicas justas e incluyentes, con visión de futuro para el desarrollo de Tamaulipas.

