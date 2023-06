LA IGNORANCIA DE UN DIPUTADO

El día de ayer circulo un boletín de prensa donde el diputado local por Reynosa Marco Gallegos Galván ungía a la COMAPA de Reynosa a afrontar esta grave crisis por desabasto de agua, “es algo intolerable e inadmisible, la ciudad no puede quedar paralizada por una situación como esta y la gente, con suma razón, cae en desesperación y no encuentra a quién recurrir para que le den una respuesta favorable”, fueron las palabras textuales que utilizo Gallegos Galván.

El legislador primero debería informarse de la problemática del agua, ya que no solo es exclusiva de la ciudad de Reynosa si no que es un problema a nivel nacional, donde el estado de Tamaulipas se encuentra en semáforo rojo por la crisis hídrica por la que está pasando nuestro país, aunado a eso las ondas de calor que aquejan al estado con temperaturas que sobre pasan los 45 grados centígrados no ayudan, si a esto le agregamos que la comisión federal de electricidad se está viendo sobre pasada por la demanda de energía ocasionando múltiples apagones en el municipio de Reynosa y el estado en general, esto complica el funcionamiento de la comisión municipal de agua potable de esta ciudad, debido a los constantes paros de bombas por falta de energía eléctrica, por ende no puede surtir del vital líquido a la población de manera correcta.

Ante la falta de conocimiento o asesoramiento el diputado Gallegos Galván exige a la COMAPA de Reynosa el abasto de agua para los cuídanos, pero esta más que claro que en vez de preocuparse por el bienestar de los ciudadanos quiere hacerse promoción, ya que se están acercando las fechas electorales y el sí busca llevar agua a su molino.

Señor diputado Marco Gallegos Galván póngase hacer bien su trabajo en el congreso del estado que es ahí donde ha dejado mucho que desear ya que en vez de buscar legislar para el beneficio de sus representados usted está buscando ser alcalde o si no le alcanza y no creo que le alcance mínimo buscara la reelección en un distrito que usted ha pasado gris… tan gris como su paso como regidor del ayuntamiento de Reynosa.