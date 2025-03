Joven jornalero de 16 años muere a manos de la Guardia Estatal en Tamaulipas

.- Familiares denuncian ejecución extrajudicial en El Levanito, Matamoros; el menor fue confundido con un delincuente, acusan.

AgenciaTamNoticias

Matamoros, Tamaulipas, 23 de marzo de 2025

Lo que parecía una jornada laboral más para Alexis Rodríguez González, de apenas 16 años, terminó en tragedia. Su cuerpo sin vida reposa desde hace horas en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Matamoros, sin que hasta el momento las autoridades estatales den explicaciones claras a sus padres, quienes viajaron desde Río Bravo para exigir la entrega del cuerpo y el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con Saraí González Pérez y Marcelino Martínez Cárdenas, padres del menor, Alexis se encontraba cumpliendo su horario laboral como ayudante de tractorista en campos de cultivo del ejido El Levanito cuando, presuntamente, elementos de la Guardia Estatal abrieron fuego en su contra. La familia sostiene que su hijo fue ejecutado sin motivo y que fue confundido con algún sospechoso, pese a estar desempeñando labores agrícolas.

“Él estaba trabajando, no tenía por qué pasar esto. Dicen que le imputan un delito, pero no nos dicen cuál. Sólo nos dicen que hay una carpeta y por eso no nos lo quieren entregar”, declaró la madre, visiblemente afectada. La familia asegura que no ha recibido apoyo de las autoridades y que apenas fueron notificados de lo ocurrido por mensajes y publicaciones en redes sociales.

El dolor se agrava ante la negativa de las autoridades para entregar el cuerpo del menor. Según informaron en la Fiscalía, al tratarse de un menor de edad, se requiere una prueba de ADN para confirmar la identidad, la cual podría demorar varios días. Mientras tanto, los padres no han podido ni siquiera reconocerlo.

El hecho ha encendido la indignación en la comunidad de Río Bravo, donde no se descarta una protesta para exigir justicia. Habitantes y familiares acusan a la Guardia Estatal, bajo el mando del comandante Víctor Daniel Rocha, de repetir este tipo de acciones en la región sin consecuencias.

“Era un niño, no estaba armado. ¿Cómo se atreven a hacer esto? Sólo queremos justicia”, sentenció el padre de Alexis.

La familia exige una investigación profunda y castigo para los responsables. “No es el primer caso y no puede quedar impune”, advirtieron.

La comunidad espera una respuesta pronta de las autoridades estatales, mientras el cuerpo de Alexis permanece retenido en espera de trámites que podrían prolongar aún más el sufrimiento de una familia rota por la violencia.

#AlexisRodríguezGonzález #JusticiaParaAlexis #GuardiaEstatal #Matamoros #RíoBravo #ElLevanito #AbusoPolicial #NiñosNoObjetivos #DerechosHumanos