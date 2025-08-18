Joven fallece ahogado tras caer con su auto al Canal Rodhe

.- Luis Ángel Garza de la Cruz, vecino de la colonia Guadalupe Victoria, fallece ahogado tras caer con su vehículo al canal; vecinos relatan momentos de angustia

AgenciaTamNoticias

Reynosa, Tamaulipas, 17 de agosto de 2025.

Un trágico accidente se registró este fin de semana en el Canal Rodhe, a la altura de la colonia Ampliación Arcoíris, donde un joven identificado como Luis Ángel Garza de la Cruz perdió la vida tras caer con su vehículo al cauce.

De acuerdo con los primeros testimonios, el automóvil, de color negro, se precipitó al agua y quedó sumergido por varios minutos. Vecinos y testigos del lugar intentaron auxiliar, sin embargo, al lograr sacarlo, el joven ya no presentaba signos vitales. “Lo levantamos, pero estaba muerto”, narró uno de los presentes.

El accidente habría ocurrido al menos 20 minutos antes de que se reportara a las autoridades, lo que complicó las labores de rescate. Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al sitio, pero lamentablemente confirmaron el deceso del conductor.

Luis Ángel Garza de la Cruz fue reconocido por medio de su identificación. Habitaba en la colonia Guadalupe Victoria, en la calle Cuarta, de acuerdo con la información proporcionada por los vecinos que lo conocían.

El cuerpo fue trasladado para la práctica de la autopsia correspondiente, mientras que las autoridades investigan las causas del accidente, sin descartar que el exceso de velocidad y la falta de visibilidad en la zona hayan sido factores determinantes.

El incidente causó consternación entre los habitantes del sector, quienes han reiterado la necesidad de mayor señalización y medidas preventivas en los accesos al canal, ya que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en ese punto de la ciudad.

Fotos: Grupo pantera de Auxilio Vial

#GrupoPanteraAuxilioVial

#LuisAngelGarzaDeLaCruz #Reynosa #CanalRodhe #AccidenteVial #SeguridadVial #MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea