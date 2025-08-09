Jarachina Sur inicia plan anual de limpieza en Reynosa

.- Municipio arranca jornadas semanales de descacharre para mejorar la ciudad y prevenir daños por lluvias.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 8 de agosto de 2025.

El Gobierno de Reynosa inició una estrategia integral de limpieza que contempla 25 operativos de descacharre en distintas colonias antes de que concluya 2025. El primer punto atendido fue Jarachina Sur, donde cuadrillas municipales retiraron muebles viejos, llantas y otros objetos que obstruían banquetas y representaban riesgos para la salud y el flujo pluvial.

Mario Soria Stamatio, Coordinador de Servicios Públicos Primarios, explicó que la instrucción del alcalde Carlos Peña es recorrer cada colonia casa por casa y calle por calle, con la finalidad de evitar acumulaciones de basura que puedan tapar alcantarillas y drenes durante la temporada de lluvias.

La respuesta de la ciudadanía fue inmediata, sacando desde tejabanes en mal estado hasta mesas y enseres inservibles. El operativo no se limitó al retiro de cacharros, sino que también incluyó acciones de alumbrado, bacheo y mantenimiento de áreas verdes, logrando atender peticiones en el momento.

El programa visitará una colonia por semana, seleccionando los puntos de manera aleatoria para abarcar de forma equilibrada toda la ciudad. Con ello, el Ayuntamiento busca un cambio visible en la limpieza urbana y una mayor colaboración ciudadana. “La participación de la sociedad es clave para que Reynosa se mantenga en mejores condiciones”, afirmó Soria Stamatio.

El alcalde Carlos Peña y el Gobierno de Reynosa han reiterado su compromiso con el bienestar de la población, impulsando acciones preventivas que no solo mejoran la imagen urbana, sino que también fortalecen la seguridad y salud de las familias, especialmente en temporada de lluvias.

@Carlos Peña Ortiz @carlosvpenaortiz @Gobierno de Reynosa @gobiernoreynosa #ReynosaImparable #Reynosa #Tamaulipas #GobiernoDeReynosa #MartinJuarezTorres #RespuestaEnLinea