Invita Gobierno de Reynosa a participar en Reynosa Fit 3.0

El Alcalde Carlos Peña Ortiz hace la atenta invitación a la ciudadanía en general para participar en Reynosa Fit 3.0, evento que se llevará a cabo este domingo 24 de agosto a las 8:00 A. M. en el Centro de Alto Rendimiento del Polideportivo.

El Instituto Municipal del Deporte ha preparado un programa especial con entrenadores calificados que estarán guiando actividades enfocadas en la salud y la activación física, entre las que destacan:Trote 3 KM, Clases de Body Pump, Core Strong, así como Conferencias Nutricionales.

