Invita Gobierno de Reynosa a inscribirse al curso de capacitación de Beisbol 5*

by respuestaenlinea03

Con el firme compromiso de seguir impulsando el deporte y la formación de nuevos talentos, el Alcalde Carlos Peña Ortiz hace una atenta invitación a profesores de educación física, entrenadores, jugadores y jugadoras a participar en el Curso de Capacitación, Reglamentación e Introducción al Beisbol 5 el día 29 de agosto a las 9:00 AM

El Instituto Municipal del Deporte pondrá a disposición las instalaciones del Polideportivo, así como instructores especializados que impartirán las clases, con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para el desarrollo de esta disciplina emergente que promueve la activación física y la integración comunitaria.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece la capacitación deportiva y abre espacios de aprendizaje que contribuyen al crecimiento de atletas, entrenadores y docentes en beneficio de la comunidad.

#ReynosaImparable

