Invita Gobierno de Reynosa a aprovechar descuento de recargos en Predial

El Gobierno Municipal de Reynosa otorga durante este mes de julio el descuento del 100% en recargos por adeudo de Impuesto Predial, un beneficio disponible en todas las cajas de Finanzas y Tesorería hasta el último día del mes; en la planta baja del palacio municipal se ubican cajas que otorgan el descuento del total de recargos de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PM.

El descuento también esta disponible en módulos COMAPA en Plaza Del Río, Plaza Real y Plaza Sendero de 9:00 AM a 2:30 PM; en cajeros automáticos del Polideportivo de 8:00 AM a 4:00 PM; Plaza Sendero de 9:00 AM a 8:00 PM, y las 24 horas a un costado del acceso a la Presidencia Municipal y en el edificio de Seguridad Pública, además en la página Web del Ayuntamiento.

Los recursos recibidos por el Municipio son invertidos en obra pública a favor de los reynosenses y elevando la eliminación del rezago con el pago de más contribuyentes, en un ejercicio transparente la ciudad crece en infraestructura y mejoramiento de sus servicios públicos.

