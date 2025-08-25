Invita DIF-Reynosa a inscribirse en guarderías

El Sistema DIF Reynosa que preside Carlos Luis Peña Garza, informa a las familias que se encuentran abiertas las preinscripciones en las 5 guarderías con las que cuenta el organismo, espacios diseñados para ofrecer cuidado, atención y actividades educativas que contribuyen al desarrollo integral de las niñas y los niños.

El Gobierno de Reynosa a través del DIF Municipal, pone a disposición de la ciudadanía las guarderías ubicadas en distintos puntos de la ciudad; la Guardería 1 en la colonia 5 de Diciembre, la Guardería 2 en la colonia Voluntad y Trabajo, la Guardería 3 de la colonia Jarachina Sur, la Guardería 4 en la colonia Villas de la Joya, y la Guardería 5 en la colonia Paseo Residencial.

El DIF-Reynosa invita a las madres y padres de familia a inscribir a sus hijos y aprovechar estos espacios pensados para el bienestar y el desarrollo infantil.