Invita COMAPA a realizar el pago del recibo y contribuir al buen funcionamiento del servicio

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa pone a disposición de la ciudadanía varias sucursales ubicadas en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a sus servicios y brindar una atención más cercana y eficiente.

Las oficinas están disponibles de lunes a sábado, en horarios accesibles para todos los usuarios. La Sucursal Periférico se encuentra dentro del Centro Comercial Sendero, en los locales 5 y 6, con horario de atención de lunes a sábado de 8:00 A.M. a 2:30 P.M. Asimismo, la Sucursal Morelos, ubicada en el Centro Comercial “Plaza del Río”, abre en el mismo horario.

La Sucursal Plaza Real, localizada en el local 8-C del Centro Comercial “Plaza Real”, también ofrece atención de lunes a sábado de 8:00 A.M. a 2:30 P.M. Por su parte, la Sucursal Ribereña, dentro del Centro Comercial “Ribereña”, locales 42 y 43, brinda servicio de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 2:30 P.M., y los sábados de 9:00 A.M. a 2:30 P.M.

La Sucursal La Joya, ubicada en Avenida La Joya 224, colonia La Joya, opera de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 2:30 P.M. y los sábados de 9:00 A.M. a 2:00 P.M. Finalmente, la Sucursal Citadina, en el local 5 del Centro Comercial “Plaza Citadina”, atiende de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 2:30 P.M., y los sábados de 9:00 A.M. a 2:30 P.M.

COMAPA Reynosa reitera su compromiso con la ciudadanía y exhorta a los usuarios a acudir a la sucursal más cercana para realizar sus pagos y aclaraciones, recordando que mantener al corriente los servicios permite seguir trabajando en obras y acciones para beneficio de todas y todos.