Invita COMAPA a realizar el contrato de agua potable

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa invita a la ciudadanía a realizar el trámite de contratación de agua potable, con el fin de garantizar a las familias el acceso formal y seguro a este servicio esencial en sus hogares.

Para llevar a cabo el contrato, es necesario presentar la siguiente documentación: carta instrucción notarial (en caso de que la propiedad haya sido tramitada mediante INFONAVIT), copia de identificación oficial vigente con fotografía (INE, licencia de conducir o pasaporte), predial vigente, escritura o libertad de gravamen en compraventas privadas y número oficial del domicilio.

El acceso al agua potable es un derecho fundamental que contribuye a mejorar la salud, bienestar y calidad de vida de todos los reynosenses. Al contar con un contrato formal, no solo se asegura el abasto de agua en el hogar, sino que también se fomenta la cultura de responsabilidad en el uso del recurso.

Se invita a los ciudadanos a acudir a las oficinas de COMAPA Longoria, en un horario de 8:00 A.M. a 2:30 P.M. de lunes a viernes, para presentar la documentación completa y así obtener este servicio indispensable. Para mayor información, pueden comunicarse al 8999092247, extensión 2270.