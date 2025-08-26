Invita COMAPA a hacer reemplazo de medidor si se encuentra dañado o en mal estado

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa invita a los usuarios que cuentan con medidor dañado o en mal estado a realizar el trámite correspondiente para su reemplazo. Esto se puede hacer en las oficinas del organismo en la sucursal matriz, de la colonia Longoria, en un horario de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 4:00 P.M.

Para llevar a cabo este procedimiento, es necesario presentar recibo de agua al corriente y una copia de identificación oficial vigente con fotografía, ya sea credencial del INE, licencia de conducir o pasaporte. Con ello se garantiza un correcto registro del consumo y la continuidad en la prestación del servicio de agua potable.

La COMAPA de Reynosa exhorta a los usuarios a mantener en buen estado sus equipos de medición, ya que de esta manera se asegura una distribución más justa y equitativa del vital líquido en beneficio de toda la comunidad.