Intoxicación en hotel de Saltillo deja un muerto y más de 20 afectados

.- Guardia del hotel fallece tras intoxicarse con comida; más de 20 empleados hospitalizados. Autoridades investigan la fuente del brote.

AgenciaTamNoticias

Saltillo, Coahuila / 17 de agosto de 2025

Una presunta intoxicación alimentaria en el hotel Hampton by Hilton Saltillo dejó como saldo el fallecimiento de un guardia de seguridad y más de veinte empleados con malestares que requirieron atención médica. El trabajador fallecido, identificado como Carlos Fernando Galindo, de 59 años, ingresó el viernes por la mañana a la Clínica 1 del IMSS tras presentar presión arterial baja, complicaciones renales y dificultad para respirar; fue estabilizado inicialmente mediante intubación y soporte vital, pero su estado se agravó y, ya en las primeras horas del sábado, sufrió un paro cardiaco irreversible.

En paralelo, más de veinte empleados del mismo hotel presentaron síntomas compatibles con intoxicación y fueron atendidos en diferentes clínicas de Saltillo. Algunos siguen hospitalizados, mientras que otros continúan con tratamiento ambulatorio.

Las indagatorias preliminares apuntan a que la causa estaría relacionada con una discada distribuida durante un convivio laboral. Se investiga si el platillo fue preparado dentro del hotel o provino de un proveedor externo. Además, varias fuentes médicas sugieren que los síntomas reportados —como fallas renales y respiratorias— no coinciden con una intoxicación alimentaria común, lo que genera sospechas sobre la presencia de químicos o residuos de fumigación que pudieron contaminar los utensilios o la comida.

Se espera que el cuerpo de Carlos Fernando Galindo sea sometido a una necropsia para establecer con precisión la causa de muerte. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud investigan el origen de la intoxicación, la participación del hotel y posibles responsabilidades legales.

