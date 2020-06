intercepta guardia nacional sustancias para la elaboración de drogas sintéticas

Elementos de la Guardia Nacional interceptaron un camión que trasladaba diferentes sustancias presumiblemente utilizadas para la elaboración de droga sintética; se aseguraron aproximadamente 500 kilos de ácido tartárico, 500 kilos de sosa granulada, mil litros de un líquido que expelía un olor a ácido, así como 2 mil 400 litros y 20 kilos de sustancias no identificadas.

A la altura del kilómetro 247+000 del libramiento Mazatlán le marcaron el alto al conductor de un vehículo de carga debido a que no portaba el cinturón de seguridad, lo que representa una falta al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

Tras levantar la infracción correspondiente, los guardias nacionales solicitaron al operador la documentación que amparara la legal adquisición y traslado de la carga, quien entregó una nota de entrega, hoja de análisis y hoja de seguridad de alcohol etílico. Al realizar una inspección de seguridad en el área de carga se percataron que había inconsistencias entre la documentación y lo que trasladaba.

Fueron hallados 20 costales de ácido tartárico, 20 de sosa granulada, un contenedor con un líquido que expelía un olor a ácido, 12 tambos de 200 litros cada uno sin etiqueta que identifique el contenido, así como cuatro bolsas de plástico con una etiqueta que indicaba ser un material sólido de reacción espontánea tipo C, con temperatura regulada.

El conductor y su acompañante junto con lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Mazatlán, tras leerles la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y de inscribir sus datos en el Registro Nacional de Detenciones.