Intento de rapto en Tampico: vecinos evitan tragedia y casi linchan al agresor

.-Un sujeto fue detenido tras intentar llevarse a una niña de 10 años; la rápida acción vecinal evitó consecuencias mayores.

AgenciaTamNoticias

Tampico, Tamaulipas, 7 de agosto de 2025.

Un intento de rapto ocurrido la mañana de este miércoles en la colonia Pescadores de Tampico generó una fuerte movilización vecinal, luego de que un hombre presuntamente intentara arrebatar de las manos a una menor de edad que caminaba con su padre rumbo a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia Campbell.

Según el testimonio del padre afectado, el sujeto se acercó de forma repentina e intentó llevarse a su hija de 10 años. La menor comenzó a gritar, lo que alertó a los vecinos, quienes rápidamente se organizaron para ubicar al individuo.

Tras una breve persecución, el presunto agresor fue alcanzado por los habitantes de la zona, quienes comenzaron a golpearlo. Sin embargo, la situación no pasó a mayores gracias a la oportuna llegada de elementos de la Guardia Estatal, quienes intervinieron para evitar un linchamiento y pusieron al sujeto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni los motivos que lo llevaron a cometer el intento de rapto. Sin embargo, hicieron un llamado a la población para que, en caso de reconocer al individuo, presenten la denuncia correspondiente.

La comunidad expresó su indignación ante este tipo de hechos, y pidió mayor vigilancia en las colonias, especialmente en horarios escolares y zonas con alta afluencia de menores.

Este caso ha encendido nuevamente la alarma sobre la seguridad infantil en Tampico, recordando la importancia de mantener una vigilancia activa por parte de padres de familia, vecinos y autoridades.

Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la situación legal del presunto responsable.

