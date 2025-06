Intentan secuestrar a menor en Reynosa; ciudadanos lo rescatan y exigen respuesta al gobernador

Colectivo “Amor por los Desaparecidos” lanza duro mensaje a Américo Villarreal: si no pueden garantizar la seguridad, ¡que renuncien!

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, domingo 8 de junio de 2025.

La noche del sábado se convirtió en una nueva muestra de horror e impotencia para los habitantes de Reynosa. Axel, un menor de edad, salió a la tienda como cualquier niño. Minutos después, sus padres encontraron sólo una sandalia y unas monedas tiradas en el suelo. Lo que parecía una simple rutina se transformó en una pesadilla: intentaron secuestrarlo.

La reacción de los vecinos fue inmediata. Habitantes de las colonias Misión Santa Fe y Valle Soleado bloquearon vialidades, coordinaron brigadas y se sumaron a una intensa búsqueda que culminó horas más tarde con el hallazgo de Axel en una casa abandonada, ileso, pero completamente aterrorizado. La intervención ciudadana fue determinante. Las autoridades, ausentes.

Este hecho detonó una fuerte denuncia pública por parte del colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas”, encabezado por Edith González, quien, a través de un enlace en vivo por Facebook, lanzó un mensaje directo al gobernador Américo Villarreal y al secretario de Seguridad estatal, Sergio Chávez.

“Esto ya no es un llamado, es un grito”, declaró González. “La delincuencia en Tamaulipas hace lo que quiere. Secuestran, matan, violan y ahora intentan llevarse niños con la mano en la cintura. ¿Dónde están las autoridades? ¿De qué sirve tener a SEDENA, Guardia Nacional y Guardia Estatal si sólo patrullan cuando escoltan pipas?”, cuestionó.

Según versiones extraoficiales, una camioneta habría intentado interceptar al menor, quien logró escapar y esconderse. El colectivo denunció que el sistema de respuesta de emergencia falló: no hubo auxilio del 911 y ninguna patrulla acudió al reporte. Lo que funcionó fue la organización vecinal.

González pidió reinstalar urgentemente los filtros de seguridad que antes operaban en Reynosa. “Servían como puntos de prevención, como respuesta inmediata. Hoy no hay nada. Las patrullas están descompuestas, los elementos guardados. ¿Qué esperan para actuar?”, reclamó.

En un tono enérgico, exigió que se presenten nuevas estrategias de seguridad, más presencia de policías en zonas de alto riesgo, y la reactivación de operativos preventivos en entradas, brechas y colonias identificadas como peligrosas. “Los reynosenses ya no vamos a quedarnos callados. Si no pueden garantizar lo básico: la seguridad de nuestros hijos, ¡que renuncien!”

El mensaje también fue dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, pidiendo que exija al gobierno de Tamaulipas acciones concretas y recursos. “Esto no es política. Es una emergencia. No queremos otra tragedia. Axel escapó, pero ¿y si no hubiera podido correr?”

La activista compartió que el colectivo está recopilando material visual para identificar la camioneta involucrada, al tiempo que llamó a los padres a no dejar solos a sus hijos. “Ya ni a la tienda los podemos mandar. El peligro está en cualquier esquina, hasta en la puerta de nuestras casas”.

El colectivo reiteró que seguirán presionando hasta que el gobierno actúe. “Si vuelven a tocar a un solo menor en Reynosa, vamos a exigir la renuncia del gobernador Américo Villarreal. No vamos a permitir otro intento más, ni una desaparición más”.

La ciudadanía, organizada y valiente, salvó a Axel. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué pasará cuando no haya tiempo de correr?

