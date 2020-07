continua rio bravo Jornadas de Saniatización.

El gobierno municipal de rio Bravo sigue trabajando por el bienestar de sus ciudadanos, por tal motivo, se llevaron a cabo trabajos de sanitización y desinfección en las instalaciones del Centro de Arte y Cultura de la Villa de Nuevo Progreso, aunque estas instalaciones de momento no están en uso, esto con la finalidad de tenerlas en óptimas para cuando sea necesario utilizarlas.

Buscando proteger la salud tanto los empleados como de los ciudadanos, y posterior a la sanitizacion realizada en la villa de nuevo progreso, las cuadrillas de trabajo, Acudieron a las instalaciones de la presidencia municipal, donde también se llevó a cabo la sanitizacion de todos los departamentos y de la parte externa de esta dependencia.

Es así como este regreso paulatino de personal que se encontraban de vacaciones, es con apoyo de personal en mantenimiento del departamento de transito quienes se dan la tarea de realizar las labores sanitizadoras desde esta mañana para con esto dar seguridad tanto al personal de presidencia como a los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite a esta dependencia.

El número de ciudadanos y trabajadores con síntomas del virus no se han detenido y el alcalde no baja la guardia, aun en su recuperación de esta enfermedad, trabajando desde su casa, girando instrucciones para que este y otros trabajos de lleven acabo de acuerdo a las reglas de salud existentes, a fin de evitar más contagios, y así poder salir de esta curvatura pandémica que tanto está afectando, no nomas a rio bravo sino a todas las ciudades de esta entidad federativa.