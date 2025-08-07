Inicia DIF-Reynosa registro de Campaña auditiva gratuita “¡Oigamos Juntos!”

*.-Es enfocada para niñas, niños y adolescentes.*

El Sistema DIF Reynosa, que preside Carlos Luis Peña Garza, inició el Registro para la campaña gratuita “¡Oigamos Juntos!”, enfocada a niñas, niños y adolescentes que presentan pérdida auditiva leve, moderada o severa.

La jornada de registro se lleva a cabo este jueves 7 y viernes 8 de agosto en las instalaciones del área de Salud del DIF Central, ubicadas en Bulevar Hidalgo 1900, colonia Hidalgo; para información adicional, se puede llamar al 8999230432, extensión 126, en horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Con el respaldo del Presidente Municipal, Carlos Peña Ortiz, esta campaña se realiza en colaboración con DIF Reynosa, el Club Rotary y la Fundación Starkey, a fin de mejorar la calidad de vida de la niñez de esta ciudad y que tengan desarrollo integral, con inclusión escolar y social.

REQUISITOS: Copia de INE del tutor, CURP del tutor y del menor, acta de nacimiento del menor, comprobante de domicilio y audiometría.