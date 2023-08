Inicia Colegio de Tamaulipas el Programa de Capacitación 2023: “La Ética Pública y los Valores del Servidor Público”

Ciudad Victoria, Tamaulipas. –El Colegio de Tamaulipas (COLTAM) inició el Programa de Capacitación 2023: La Ética Pública y los Valores del Servidor Público, que tiene como finalidad cumplir con el compromiso de la integridad en el servicio público.

Esta capacitación que recibirán las y los servidores públicos tamaulipecos, forma parte de los esfuerzos que el Gobierno del Estado, a través de la Contraloría Gubernamental, bajo la dirección de Norma Angélica Pedraza Melo, en coordinación con la titular de la Secretaría de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor y del rector del COLTAM, Marco Antonio Moreno Castellanos, organizan para hacer valer la máxima de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

El Programa de Capacitación 2023: “La Ética Pública y los Valores del Servidor Público”, tiene como objetivo principal fortalecer la integridad en el servicio público, mediante sesiones de formación y aprendizaje significativo para las y los funcionarios del Estado.

Asimismo, busca alcanzar la instalación de por lo menos el 93 por ciento de los comités de ética en las dependencias estatales, lo que permitirá un mayor control y vigilancia para asegurar que la conducta del servidor público se apegue a los principios y valores establecidos.

En esta primera sesión el enfoque se concentró en la ética y el combate al acoso laboral, con la participación del Dr. Alberto Domingo Martínez Almanza como ponente. Las sesiones se realizarán durante los siguientes dos meses los días jueves y viernes, con la

meta de capacitar a mil 200 servidores públicos.

De esta forma el Gobierno de Tamaulipas, que dirige Américo Villarreal Anaya, refuerza su compromiso con la transparencia, la integridad y la ética hacia la ciudadanía, a través de una administración pública responsable, con rendición de cuentas y el manejo honrado de los recursos de todas y todos los tamaulipecos.