IMSS-Bienestar en Tamaulipas, en crisis: trabajadores lo califican de fracaso

by respuestaenlinea01

.- Más de 2,600 empleados denuncian falta de insumos, condiciones precarias y mala gestión en hospitales del estado.

 

AgenciaTamNoticias

 

Reynosa, Tamaulipas, 18 de agosto de 2025

 

La crisis en el sistema IMSS-Bienestar en Tamaulipas se agudiza. Este lunes, trabajadores de distintas unidades hospitalarias se manifestaron contra la administración del programa, al que calificaron como un “fracaso” por la falta de medicamentos, insumos básicos y condiciones laborales que, aseguran, han vuelto inoperantes los servicios de salud en la entidad.

 

De acuerdo con los inconformes, más de 30 quejas fueron presentadas ante el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño, a quien acusan de no solucionar problemáticas mínimas ni contar con capacidad de gestión. Según líderes sindicales, son al menos 2,600 los trabajadores afectados.

 

Entre las denuncias más graves destacan el desabasto de medicamentos, carencia de material de curación, fallas en elevadores, baños inservibles y deficiencias en climatización, lo que además pone en riesgo la salud de pacientes y personal. En algunos casos, los propios trabajadores han tenido que costear materiales para atender a los usuarios.

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) ha reiterado que la situación se mantiene crítica, pues incluso los pacientes deben comprar sus propios fármacos. A ello se suman recortes injustificados en compensaciones laborales y un creciente descontento por la falta de regularización de plazas.

 

Pese a las denuncias, el coordinador Rodríguez Avendaño ha negado irregularidades y afirma que el proceso de federalización de los servicios de salud avanza conforme lo planeado, con la promesa de mejorar la infraestructura y garantizar la cobertura hacia finales de 2025.

 

Sin embargo, el malestar persiste entre el personal que insiste en que el modelo, lejos de resolver la atención médica en Tamaulipas, ha profundizado las deficiencias del sistema.

 

