Titulares

Impulsan Gobierno de Carlos Peña Ortiz e…

Tienen colonos de Reynosa un Alcalde cercano…

CIERRE TEMPORAL DE VIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE…

Desarrolla Gobierno de Carlos Peña Ortiz habilidades…

Menores desaparecen en Nuevo Laredo

Entrega de pipas de agua en Hacienda…

Reynosa fortalece formación deportiva con clínica de…

Limpieza en Reynosa mejora imagen y seguridad…

Muerte de joven en cirugía estética en…

Localizan a madre e hijos reportados como…

ReynosaTitulares

Impulsan Gobierno de Carlos Peña Ortiz e ITEA más educación para reynosenses

by respuestaenlinea00

El Presidente Carlos Peña Ortiz dio el Inicio Oficial de las Actividades del ITEA en los Centros de Bienestar Social Municipal TAMUL 2025, acompañado por la Directora del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, Gloria Guadalupe González González.

“Para nosotros desde el Municipio es muy importante que todos los ciudadanos tengan una educación constante”, dijo el Alcalde, al resaltar la bondad de los programas de educación para adultos que hoy en Reynosa están logrando un mejor nivel de alfabetismo y preparación para la vida y el desarrollo personal.

Por parte de los beneficiarios del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos, la señora Rosa María Limón Murrieta, destacó lo importante del programa del ITEA y el sólido impulso impulso que el Presidente Municipal le da a este y otros que complementan una mejor preparación de los reynosenses.

Entre otras personalidades, participaron el Secretario de Bienestar Social, Héctor Alejandro Olivares Zavala; el Director de Educación Municipal, José Eugenio Quiroz Longoria; el
Regidor Arnoldo Treviño Azuela, Coordinador de la Comisión de Educación en el Cabildo, y funcionarios municipales.

#ReynosaImparable
#GobiernoMunicipalDeReynosa

Related posts

DA ALCALDE BANDERAZO A OBRA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA COL. HERCILIA

respuestaenlinea

Reconocen trabajo del gobierno de Reynosa Alcaldes de Texas y Tamaulipas

respuestaenlinea

HABITANTES SE MANIFIESTAN POR FALTA DE AGUA.

respuestaenlinea