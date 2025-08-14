Impulsan Gobierno de Carlos Peña Ortiz e ITEA más educación para reynosenses

El Presidente Carlos Peña Ortiz dio el Inicio Oficial de las Actividades del ITEA en los Centros de Bienestar Social Municipal TAMUL 2025, acompañado por la Directora del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, Gloria Guadalupe González González.

“Para nosotros desde el Municipio es muy importante que todos los ciudadanos tengan una educación constante”, dijo el Alcalde, al resaltar la bondad de los programas de educación para adultos que hoy en Reynosa están logrando un mejor nivel de alfabetismo y preparación para la vida y el desarrollo personal.

Por parte de los beneficiarios del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos, la señora Rosa María Limón Murrieta, destacó lo importante del programa del ITEA y el sólido impulso impulso que el Presidente Municipal le da a este y otros que complementan una mejor preparación de los reynosenses.

Entre otras personalidades, participaron el Secretario de Bienestar Social, Héctor Alejandro Olivares Zavala; el Director de Educación Municipal, José Eugenio Quiroz Longoria; el

Regidor Arnoldo Treviño Azuela, Coordinador de la Comisión de Educación en el Cabildo, y funcionarios municipales.

