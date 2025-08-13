Titulares

Impulsa el Gobierno de Reynosa a la Liga Municipal de Taekwondo

El Alcalde Carlos Peña Ortiz con el firme compromiso de respaldar e impulsar el talento deportivo local, brindó su apoyo a la Liga Municipal de Taekwondo, mediante la entrega de playeras realizada por conducto del Instituto Municipal del Deporte.

 

Además, se ha facilitado las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento para que los atletas puedan realizar su preparación de manera óptima, de cara a su próxima participación en los torneos Nacional y Estatal.

 

Con estas acciones, el Gobierno de Reynosa refrenda su compromiso con el desarrollo de las disciplinas deportivas y con la formación de atletas que pongan en alto el nombre de la ciudad.

 

