Impulsa educación Carlos Peña Ortiz con Brigada de Regreso a Clases DIF-Reynosa

El Alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, presidió la Brigada de Regreso a Clases DIF-Reynosa, con la cual se entregaron apoyos para 2 Mil estudiantes de escasos recursos económicos, una iniciativa que da respuesta a las necesidades de las familias reynosenses impulsando acciones para mejorar su calidad de vida.

“Venimos el día de hoy al inicio de clases; para nosotros esta época del año es una de las más importantes porque nos ayuda a poder reiniciar y ayudar a muchas familias a inscribir a sus hijos a la escuela aquí en Reynosa”, dijo el Presidente Municipal este martes 26 de agosto.

El evento, que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal, fue un gesto conmovedor hacia las familias que más lo necesitan, brindándoles una ayuda valiosa con mochilas, cuadernos, uniformes, calzado y muchos artículos más para que sus hijos puedan seguir estudiando sin obstáculos.

Los beneficios también fueron entregados por el Presidente del Patronato del DIF-Reynosa, Carlos Luis Peña Garza, acompañado por la Directora del DIF, Gabriela Rosas Blanco, funcionarios municipales, miembros del Cabildo y la señora Xitlaly Abigail Ramos Pacheco, en representación de los beneficiarios.

Otros servicios proporcionados de manera gratuita: servicio dental, consultas médicas, corte de cabello, toma de talla y peso, lentes, programas y campañas, vacunas, ventiladores.

