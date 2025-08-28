Titulares

Impulsa DIF-Reynosa la educación y el bienestar de la niñez

by respuestaenlinea00

“Este tipo de acciones no solo nos ayudan a enfrentar los gastos de esta temporada escolar, también nos demuestran que no estamos solos, que hay programas que se preocupan por el bienestar de nuestros hijos y por la educación de cada niña y niño en Reynosa”, dijo Xitlaly Abigail Ramos Pacheco, madre de familia, beneficiada de la Brigada del Regreso a Clases, que realizó el Gobierno de Reynosa que encabeza el Alcalde, Carlos Peña Ortiz, a través del Sistema DIF Municipal.

En la Brigada, las familias se beneficiaron con servicio dental, consultas médicas, corte de cabello, toma de talla y peso, revisión de la vista y lentes, programas y campañas, además de mochilas, útiles escolares, uniformes y más.

El DIF-Reynosa que preside Carlos Luis Peña Garza, apoya a las familias, a fin de que los niños y niñas cuenten con las herramientas necesarias para seguir estudiando, fortaleciendo la educación.

