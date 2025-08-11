Ilumina más a Reynosa rehabilitación de red pública

La Dirección de Alumbrado Público del Gobierno de Reynosa atendió las indicaciones del Alcalde Carlos Peña Ortiz para rehabilitar la red que brinda iluminación a la ciudad, centrándose este fin de semana en la plaza Treviño Zapata y el puente Miguel Ángel, entre otros.

En la plaza Norberto Treviño Zapata, fueron reconectados los registros subterráneos y se instaló cable nuevo para lograr la recuperación del alumbrado en el area de juegos infantiles, además de dar mantenimiento a circuitos sulfatados que causaban deficiencia al voltaje.

El puente Miguel Ángel fue objeto de una rehabilitación integral por parte de las cuadrillas de Alumbrado Público, logrando reconectar unidades que permanecían apagadas, para recuperar la capacidad de iluminación para los automovilistas.

#ReynosaImparable

#GobiernoMunicipalDeReynosa