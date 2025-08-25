Homicidio en Matamoros: joven mata a su hermano y se entrega

.- Tragedia en el fraccionamiento Fundadores; el agresor, apodado “El Masa”, pidió perdón a su madre antes de ser detenido

Matamoros, Tamaulipas, 24 de agosto de 2025

Una tragedia estremeció este domingo a los vecinos del fraccionamiento Fundadores en Matamoros, luego de que un joven de 19 años fuera asesinado presuntamente por su propio hermano, en un hecho vinculado al consumo de alcohol. El agresor, identificado con el apodo de “El Masa”, se entregó voluntariamente a las autoridades tras cometer el crimen.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos jóvenes habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas durante la noche. La discusión escaló hasta que el agresor disparó contra su hermano, provocándole la muerte de manera instantánea. Vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer, ya que el joven ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acordonaron la zona y dieron inicio a las investigaciones correspondientes. Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de evidencias, mientras que la unidad del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para la necropsia de ley.

Lo que parecía ser una fuga del responsable dio un giro inesperado. Minutos después, “El Masa” regresó a la escena del crimen y se entregó por su propio pie ante los agentes ministeriales que aún se encontraban en el lugar. Testigos relataron que, antes de ser asegurado, el joven abrazó a su madre y le pidió perdón entre lágrimas, en una escena que conmovió a familiares y vecinos.

La madre de ambos, visiblemente desconsolada, presenció cómo uno de sus hijos era llevado por la funeraria y el otro quedaba bajo custodia de la Fiscalía. “El remordimiento no lo dejó en paz”, comentaron residentes del sector, consternados por lo ocurrido.

El caso será investigado bajo el delito de homicidio, mientras que la Fiscalía continúa recabando testimonios para esclarecer los hechos. La comunidad permanece impactada por un episodio que revive la dolorosa metáfora bíblica de Caín y Abel, en donde la violencia fraterna se impone sobre los lazos de sangre.

