Hombre ebrio se derrapa y queda tirado ensangrentado en carretera Río Bravo–Matamoros

.- .- Automovilistas lo encuentran inconsciente junto a su motocicleta y alertan para evitar una tragedia mayor en plena vía rápida.

AgenciaTamNoticias

Río Bravo, Tamaulipas, lunes 18 de agosto de 2025

Un hombre de aproximadamente 45 años fue localizado esta tarde dormido y en aparente estado de ebriedad a un costado de la carretera Río Bravo–Matamoros, a la altura del campo experimental, generando preocupación entre automovilistas y peatones.

De acuerdo con testigos, el individuo presentaba lesiones visibles en el rostro y extremidades, posiblemente a consecuencia de un derrape en motocicleta. La unidad en la que viajaba quedó a un costado de la vía, lo que reforzó la versión de un accidente previo.

Ciudadanos que circulaban por la zona detuvieron su marcha para evitar un riesgo mayor. Algunos de ellos colocaron señales improvisadas y alertaron a los conductores sobre la presencia del hombre en el pavimento, mientras otros solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos más tarde arribaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención médica inicial al lesionado. Tras estabilizarlo, fue trasladado a un hospital cercano para una valoración más detallada, mientras que la vialidad quedó despejada y sin riesgo para el tránsito.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y evitar manejar bajo los efectos del alcohol, ya que la combinación de cansancio y exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de accidentes en carreteras de Tamaulipas.

#MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #RíoBravo #SeguridadVial #CruzRoja #Accidentes