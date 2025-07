Hiram Javier dona vida tras la muerte: su legado inspira

.- La generosidad del joven fallecido en un accidente conmueve a Tamaulipas; su familia honra su voluntad con un acto que salvará vidas. ¿Cómo recordar a quien da esperanza aún después de partir?

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, 23 de julio de 2025

Hiram Javier Bryand Maldonado falleció trágicamente tras un accidente el pasado sábado. Tenía toda una vida por delante, pero su historia no termina con su partida. A través de un gesto de profunda humanidad, su legado continúa: fue donador de órganos, y ahora su generosidad permitirá que otras personas tengan una segunda oportunidad de vida.

Su familia, sumida en el dolor, tomó una decisión tan difícil como admirable: respetar su voluntad expresada en vida y autorizar la donación de sus órganos. “Saber que él va a poder ayudar a otras personas nos da un poco de paz en medio de esta tristeza tan grande”, compartieron.

Los órganos de Hiram fueron registrados en la base nacional de donación, desde donde serán asignados a pacientes en situación crítica. En medio de su duelo, sus seres queridos encontraron consuelo en el impacto que su acción tendrá en la vida de otros.

Cinthya Bryand, su hermana, recordó con emoción los últimos momentos con él. “Hablé con mi hermano el día de mi cumpleaños, me abrazó y me dijo que me amaba… Era una persona muy feliz y animada, todo mundo lo quería. Amaba a su novia”. También agradeció a la empresa de transporte y logística donde trabajaba Hiram, por el apoyo recibido.

La familia compartió que él ya había manifestado su deseo de ser donador. Cumplir su voluntad fue una forma de rendirle homenaje y de asegurar que su energía siga viva en otros cuerpos, en otras historias.

Hiram no solo deja una huella en quienes lo conocieron, también en quienes, sin haberlo visto nunca, llevarán un pedazo de su vida dentro de sí. Su decisión, tomada desde la empatía y el amor, trasciende la muerte y se convierte en una luz de esperanza para muchos.

