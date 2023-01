Hércules se recupera del machetazo que recibió en su cabeza

La Comisión de Protección Animal del municipio de Reynosa acudió al apoyo de una denuncia ciudadana para atender y salvaguardar la vida de un perrito callejero el cual recibió un machetazo en su cabeza por individuo encolerizado, sin el más mínimo sentimiento por la vida animal e incluso la humana, ya que también amenazó con el machete a la señora María de Jesús Leal quien evitó que Hércules sufriera más daño.

Ensangrentado y en malas condiciones el perrito fue llevado al Hospital Veterinario Mundo Animal de Reynosa donde recibió de urgencia atención médica, aún permanece internado bajo observación, fuera de peligro y en recuperación.

“No teníamos muchas esperanzas, pero la verdad contamos con un equipo muy bueno de médicos y tenemos una médico que es la jefa de la clínica que realmente hizo milagros, estamos muy impactados, el perrito venía completamente partido de su cabeza a la mitad, las personas que lo auxiliaron inicialmente lo que trataron fue de juntarle su cara, pero la cara estaba separada completamente y también trae fractura en cráneo” dijo Alicia Acevedo, Directora del Hospital Veterinaria Mundo Animal de Reynosa.

La señora María de Jesús Leal quien fue agredida al momento de rescatar a Hércules, interpuso el martes 3 de enero una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado junto a varios testigos, pero es fecha que las autoridades no han hecho nada.

“La señora menciona que la trataron muy mal que no le quisieron dar una copia, entonces es muy difícil cuando las autoridades municipales de Reynosa quieren apoyar y nosotros también y luego las cosas se detienen por intereses de terceros, no nada más en la denuncia hay otros temas en cuanto protección animal que no se están desarrollando bien por personas externas que interfieren” acusó Alicia Acevedo.

La directora del hospital veterinario aseguró que van a apoyar en la denuncia ya que también estuvo en riesgo una vida humana.

“Se levantó una denuncia pero ya no nos corresponde ni a los veterinarios ni a Protección Animal, eso es un delito que se persigue de oficio, también está tipificado en código penal el maltrato animal, hacemos un llamado a la fiscalía para que hagan su trabajo, hay anda el tipo como si nada, no fue detenido”

La Asociación Legal Animal, compuesta por abogados especialistas en defensa de los animales, cuyas oficinas están en la ciudad de Mérida y México, ya están en contacto con ellos y están muy interesados en asentar la denuncia completa, fundamentada y bien hecha para que no tenga fallas y sea desechada por las autoridades.

Por: Martín Juárez Torres.