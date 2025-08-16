Hallan sin vida a hombre, se desconoce su identidad

.- El cuerpo fue encontrado esta mañana en una zona transitada, pero aún no se precisa la identidad del fallecido ni la causa oficial de su muerte.

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 16 de agosto de 2025

Un hombre con aspecto de indigente fue encontrado sin vida la mañana de este sábado cerca de la entrada a la colonia Los Artistas, en el sector poniente de Nuevo Laredo.

El hallazgo se registró en las inmediaciones del Segundo Anillo Periférico y la brecha de acceso a dicha colonia, lo que generó la inmediata movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas.

Fueron vecinos del lugar quienes alertaron al número de emergencias 911 tras observar al hombre inconsciente a un costado de la vía, cerca del cruce con la calle Lola Beltrán.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales. El cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que se presume que el deceso ocurrió por causas naturales; sin embargo, será la autopsia la que confirme el motivo exacto de la muerte.

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado. Vecinos señalaron que solían verlo deambulando por la zona, aunque no cuentan con información sobre familiares cercanos.

Agentes de la Policía Investigadora realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos. Tras dar fe del deceso, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a una funeraria local, donde se le practicará la necropsia de ley.

