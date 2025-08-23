Hallan culpable a exsecretario de Cabeza de Vaca por peculado

.- Tribunal de Tamaulipas declara responsable a Mario “N” por desvío millonario; podría enfrentar hasta 20 años de prisión. ¿Qué sigue en el proceso judicial?

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 22 de agosto de 2025.

El Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas declaró culpable a Mario “N”, exsecretario de Educación durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Peculado. La resolución, emitida por la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas, lo señala como responsable de un convenio ilegal que derivó en el desvío de más de ocho millones de pesos.

De acuerdo con la sentencia, el exfuncionario firmó el 15 de enero de 2018 un convenio de colaboración con la aseguradora Metlife México S.A. de C.V. para retener primas de seguro voluntario a trabajadores de la Secretaría de Educación. Sin embargo, lo hizo sin contar con atribuciones legales, pues únicamente el titular de la dependencia tenía facultad para celebrar este tipo de acuerdos.

El fallo detalla que entre enero de 2018 y septiembre de 2022 se transfirieron más de 8.2 millones de pesos a una cuenta bancaria de la Secretaría de Educación, en lugar de canalizarlos a la Secretaría de Finanzas estatal, como establece la normatividad. Parte de esos recursos, según la investigación, terminaron en transferencias directas al propio Mario “N”.

La decisión judicial se tomó después de escuchar los testimonios de peritos y testigos, quienes coincidieron en que el convenio se celebró fuera de la ley. El tribunal consideró probado que el dinero público fue desviado y utilizado para fines distintos a los autorizados.

El proceso aún no concluye. La audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño se llevará a cabo el próximo 26 de agosto en la Sala “H” del Centro Integral de Justicia en Tamaulipas. En ella se determinará la condena definitiva, que podría alcanzar hasta 20 años de prisión.

Este caso se suma a los procesos judiciales abiertos contra exfuncionarios del sexenio de Cabeza de Vaca, señalado en diversas ocasiones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

