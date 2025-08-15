Guardia Estatal rescata a bebé de 11 meses en riesgo en Ciudad Victoria

.- Operativo evita que presunto agresor se lleve por la fuerza al menor; madre e hijo reciben atención del DIF y FENNAM para su protección.

AgenciaTamNoticias

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 14 de agosto de 2025

Un rápido operativo de la Guardia Estatal de Género logró rescatar a un bebé de 11 meses y poner a salvo a su madre, luego de que un reporte ciudadano alertara sobre un posible caso de violencia familiar en la colonia Fraternidad.

De acuerdo con la información oficial, la mujer relató que su expareja llegó a su domicilio, la agredió verbalmente e intentó llevarse al menor por la fuerza. Ante el riesgo, solicitó a los elementos de la corporación ingresar a la vivienda para proteger a su hijo.

Al ser localizado en el interior, el presunto agresor presentó conductas autolesivas y reaccionó de forma violenta contra los agentes, lo que obligó a su detención y traslado inmediato a la barandilla municipal.

La oportuna intervención impidió que la situación derivara en un hecho de mayor gravedad. Tanto la madre como el menor fueron canalizados al Sistema DIF Tamaulipas y a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), con el objetivo de garantizar su seguridad y dar seguimiento legal al caso.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier indicio de violencia, destacando que la colaboración de los vecinos fue clave para activar la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad.

