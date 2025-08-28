GUARDIA ESTATAL RECUPERA CAMIONETA ROBADA Y DETIENE A PRESUNTO RESPONSABLE EN REYNOSA

– El vehículo había sido reportado como robado el pasado 8 de enero; el conductor quedó a disposición del Ministerio Público

AgenciaTamNoticias

Reynosa, Tamaulipas, 27 de agosto de 2025

La coordinación entre la vigilancia terrestre y el sistema de monitoreo del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5) permitió a la Guardia Estatal asegurar una camioneta con reporte de robo y detener a su conductor en la colonia Jarachina Norte de esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con la información oficial, la unidad asegurada es una camioneta Ford Explorer modelo 2004, la cual fue detectada por cámaras del C5 y posteriormente interceptada por elementos estatales en recorridos de seguridad.

El conductor, identificado como Rodolfo “S”, fue detenido y, junto con el vehículo, puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La camioneta había sido reportada como robada el pasado 8 de enero de 2025, por lo que la acción de las autoridades permitirá que el caso sea procesado conforme a la ley.

La Guardia Estatal reiteró que mantiene presencia en diversos sectores de Reynosa con el objetivo de inhibir delitos patrimoniales y garantizar la seguridad de las familias.