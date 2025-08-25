Guardia Estatal evita suicidio de adolescente en Tula

Una menor de 16 años recibe atención médica y apoyo institucional tras intento de suicidio en el Barrio Las Piedras.

Tula, Tamaulipas, 25 de agosto de 2025.

Elementos de la Guardia Estatal intervinieron oportunamente para evitar el suicidio de una adolescente en el municipio de Tula, luego de que se recibiera un reporte de emergencia en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

El incidente ocurrió en el Barrio Las Piedras, donde una joven de 16 años se encontraba al borde de un barranco con la intención de arrojarse. A su llegada, los efectivos estatales encontraron a la menor en crisis de ansiedad, por lo que iniciaron un diálogo para tranquilizarla y persuadirla de desistir de su propósito.

De acuerdo con la información oficial, la adolescente declaró que se encuentra bajo tratamiento médico, sin embargo, al dejar de tomar los medicamentos y enfrentar problemas familiares, atravesó un episodio de desesperación que la llevó a atentar contra su vida.

Tras estabilizarla emocionalmente, la Guardia Estatal notificó al Sistema DIF Tula, que de inmediato activó un protocolo de atención y acompañamiento. Posteriormente, la joven fue trasladada al Hospital Rural Solidaridad Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde personal de Trabajo Social asumió el seguimiento del caso y gestionó el acceso a los medicamentos que requiere.

Este hecho pone de relieve la importancia de la atención a la salud mental en jóvenes y adolescentes, así como la coordinación entre autoridades de seguridad, instituciones de salud y organismos de apoyo social para la prevención del suicidio en la región.

