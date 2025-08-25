Guardia Estatal detiene a hombre por acoso sexual en menores en Nuevo Laredo

.- Un comerciante de 60 años es asegurado tras ser retenido por vecinos de la colonia Palacio; La Fiscalía de Tamaulipas ya investiga el caso.

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 25 de agosto de 2025.

La Guardia Estatal de Tamaulipas detuvo en Nuevo Laredo a un hombre de 60 años de edad acusado de acosar sexualmente a menores de edad en la colonia Palacio. El individuo fue retenido por un grupo de vecinos, quienes lo señalaron directamente de hostigar a adolescentes que acudían a su negocio.

De acuerdo con el informe oficial, al arribar al lugar, los elementos de la corporación encontraron al sospechoso rodeado por varias personas, quienes lo mantuvieron bajo resguardo hasta la llegada de la autoridad. Durante la revisión, una ciudadana entregó a los efectivos un teléfono celular que contenía fotografías y videos de las víctimas, material que presuntamente había sido producido por el detenido.

El sujeto, quien se identificó como comerciante, reconoció que había obtenido imágenes de las y los adolescentes que asistían a su establecimiento. Tras lo ocurrido, los agentes estatales informaron al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), quien inició las diligencias correspondientes por el delito de acoso sexual en agravio de menores de edad.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la FGJT, donde quedó a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal.

La rápida reacción de los vecinos de la colonia Palacio fue determinante para que las autoridades pudieran intervenir y asegurar al presunto responsable. Este caso refleja la importancia de la denuncia ciudadana y la coordinación con las fuerzas de seguridad para frenar los delitos que ponen en riesgo a la niñez y la juventud.

