Guardia Estatal desarticula cámara del crimen en Reynosa

La Guardia Estatal localiza y deshabilita dispositivo de vigilancia del crimen organizado en zona rural, reforzando la seguridad en la región.

AgenciaTamNoticias

Reynosa, Tamaulipas, 9 de agosto de 2025.

Elementos de la Guardia Estatal desarticularon una cámara de vigilancia utilizada por la delincuencia organizada en el Ejido Palo Blanco, ubicado en el tramo Reynosa–Matamoros, cercano al municipio de Río Bravo. El hallazgo se realizó durante patrullajes de rutina en zona de brechas, como parte de las acciones para inhibir actividades ilícitas.

El dispositivo, equipado con antena y panel solar, operaba de forma autónoma para monitorear movimientos en la región. Este tipo de cámaras son utilizadas por grupos delictivos para obtener información estratégica sobre el tránsito de personas y unidades de seguridad, lo que representa un riesgo para la integridad de la población y de las corporaciones.

La localización y deshabilitación del equipo es resultado de los recorridos permanentes que realiza la Guardia Estatal en zonas rurales y carreteras de Tamaulipas, con el objetivo de detectar puntos de vigilancia ilegal y estructuras utilizadas para la comisión de delitos.

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar de forma inmediata cualquier situación sospechosa o instalación de dispositivos no autorizados al número de denuncia anónima 089. Este mecanismo garantiza la confidencialidad del denunciante y permite la actuación rápida de las corporaciones.

La desarticulación de sistemas de monitoreo criminal forma parte de la estrategia de seguridad implementada en el estado para cerrar espacios a la operación de la delincuencia organizada y salvaguardar la tranquilidad de las comunidades.

