Guardia Estatal auxilia a autobús varado en carretera Victoria–Monterrey

Unidades de seguridad apoyan a 49 pasajeros y garantizan su resguardo durante la contingencia.

Hidalgo, Tamaulipas, 16 de agosto de 2025

Personal de la Guardia Estatal brindó auxilio a un autobús de pasajeros que se quedó varado por falta de combustible sobre la Carretera Federal 85 Victoria–Monterrey, a la altura del kilómetro 70, en las inmediaciones del basurero municipal de Hidalgo.

La unidad, que transportaba a 49 pasajeros procedentes de Coatzacoalcos, Veracruz, con destino a Monterrey, Nuevo León, quedó detenida en el acotamiento al agotarse el diésel. Ante la situación, elementos de la Guardia Estatal trasladaron al conductor hasta una gasolinera en el poblado El Tomaseño, donde adquirió combustible. Posteriormente, lo escoltaron de regreso hasta el punto donde se encontraba detenido el vehículo.

Durante la espera, algunos pasajeros habían descendido de la unidad; por ello, los agentes recomendaron mantener la calma y resguardarse en un lugar seguro, mientras se realizaban las maniobras necesarias para reanudar el viaje. Tras abastecer el tanque, el motor del autobús arrancó sin complicaciones, lo que permitió a los viajeros continuar su trayecto hacia Monterrey.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso de salvaguardar a la ciudadanía mediante programas de apoyo permanente en carreteras y zonas urbanas del estado, fortaleciendo la confianza de los viajeros en la institución.

#MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #GuardiaEstatal #SSPT #Tamaulipas #Victoria #Monterrey #SeguridadVial #ApoyoCiudadano