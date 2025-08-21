Guardia Estatal asegura droga y detiene a dos personas en Reynosa

Autoridades decomisan marihuana, crack y equipos de comunicación en operativo de vigilancia

Reynosa, Tamaulipas, 20 de agosto de 2025.

Durante un operativo de seguridad y vigilancia en la colonia Margarita Maza de Juárez, en el municipio de Reynosa, elementos de la Guardia Estatal lograron la detención de dos ciudadanos que transportaban narcóticos con fines de presunta distribución.

De acuerdo con el informe oficial, los agentes detectaron una camioneta en la que viajaban los sospechosos, quienes al percatarse de la presencia policial adoptaron una actitud evasiva. Esta conducta levantó sospechas y derivó en la inspección de la unidad.

Al revisar el vehículo, los policías encontraron 103 bolsas transparentes que contenían hierba verde con características similares a la marihuana, así como 50 bolsas más con material granulado que presentaba características de la droga conocida como “piedra crack”.

Además del estupefaciente, se aseguraron dos equipos de comunicación que presuntamente eran utilizados para monitorear los movimientos de las unidades de seguridad en la zona, lo que reforzó la hipótesis de que los detenidos formaban parte de una red de narcomenudeo.

Tanto los individuos como la camioneta y los objetos localizados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar el origen de las sustancias ilícitas.

Con estas acciones, la Guardia Estatal refuerza su compromiso de mantener la seguridad en Reynosa y evitar la distribución de drogas en colonias de alto riesgo, donde los operativos han sido constantes como parte de la estrategia de combate al crimen.

