Golpe histórico: 59 policías detenidos

.- Operativo sin precedentes destapa corrupción en la policía municipal de Cintalapa.

AgenciaTamNoticias

Cintalapa, Chiapas, 12 de agosto de 2025

La mañana de este miércoles, fuerzas estatales y federales realizaron un operativo histórico en la Comandancia Municipal de Cintalapa, que derivó en la detención de 59 policías, incluido el director de la corporación, Ulber “N”.

Además, durante seis cateos en Cintalapa y Jiquipilas, se arrestó a cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala. Entre los aseguramientos se encontraron un arma corta calibre 9 mm con 16 cartuchos, dos fusiles AK-47 con municiones calibre 7.62 mm, siete vehículos, una motocicleta, una cuatrimoto y un jaguar enjaulado.

Entre los detenidos se encuentran Fabiana “N”, de origen venezolano, y Andrés “N”, acusados de comercializar metanfetamina y marihuana. Asimismo, Daniel “N” y Maximiliano “N” fueron señalados por delitos de narcomenudeo.

Este operativo evidenció un grave caso de corrupción en la policía municipal, ya que algunos de sus elementos, que debían combatir la delincuencia, presuntamente operaban en complicidad con el crimen organizado.

