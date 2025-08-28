Gobierno de Reynosa sensible e incluyente instaló Sistema Intersectorial Municipal de Protección y Gestión Integral de Derechos de Personas con Discapacidad

Con acciones por la inclusión, equidad y estabilidad, el Alcalde Carlos Peña Ortiz impulsó la Instalación y Primera Sesión del Sistema Intersectorial Municipal de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad, SIPRODDIS.

La ceremonia se llevó a cabo este martes 26 de agosto con la participación de personas discapacitadas, organismos civiles y entidades del Gobierno Municipal y Estatal, que se pronunciaron a favor de la puesta en marcha de este nuevo Consejo.

“La voz se tiene que escuchar en pro y beneficio de las personas que tienen una discapacidad”, dijo en representación del Alcalde, el Secretario del Ayuntamiento, Antonio Joaquín de León Villarreal, quien procedió a tomar la protesta del Sistema, SIPRODDIS.

#ReynosaImparable

#GobiernoMunicipalDeReynosa