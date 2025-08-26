Gobierno de Reynosa lleva servicios a universidades locales

.- Con jornadas informativas y de salud, los estudiantes reciben apoyos en becas, trámites y atención médica sin salir de su campus.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 26 de agosto de 2025.

El Gobierno de Reynosa, bajo la dirección del alcalde Carlos Peña Ortiz, refuerza su cercanía con la juventud al implementar jornadas de atención integral dentro de los planteles universitarios. Estas acciones buscan facilitar el acceso a programas municipales que van desde becas hasta revisión médicas gratuitas.

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), los estudiantes aprovechan la oportunidad de obtener información sobre beneficios municipales, resolver trámites como la cartilla militar o licencias de conducir y acceder a apoyos educativos. Además, se ofrecieron consultas visuales gratuitas, donde los jóvenes pudieron recibir diagnóstico y orientación para el uso de lentes adecuados.

La participación estudiantil superó las expectativas, mostrando el interés de la comunidad universitaria en aprovechar las oportunidades que brinda el Ayuntamiento. “Los jóvenes están obteniendo su beca, informándose en cada departamento, disfrutando este evento y esperamos poder replicarlo en un futuro”, señaló Héctor Olivares al resaltar el impacto positivo de la estrategia.

El plan contempla replicar la experiencia en otras instituciones, como la Facultad de Ciencias Químicas y el Instituto Tecnológico de Reynosa, consolidando un esquema de atención directa que busca fortalecer la formación integral de los jóvenes.

Con estas jornadas, el gobierno municipal reafirma su visión de impulsar una generación preparada y con mayores oportunidades, destacando la gestión del alcalde Carlos Peña Ortiz como un referente de cercanía y resultados a favor de la juventud reynosense.

