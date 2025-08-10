Titulares

Gobierno de Reynosa impulsa cultura ecológica en familias

.- Con juegos interactivos y arte, el programa “Sembrando Conciencia” acerca a la comunidad a la protección del medio ambiente.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 9 de agosto de 2025.

El Gobierno Municipal de Reynosa, dirigido por el alcalde Carlos Peña Ortiz, llevó el programa “Sembrando Conciencia” al Tamul de Villas de la Joya, donde niños, jóvenes y padres participaron en actividades que promueven la responsabilidad ambiental y el cuidado de los recursos naturales.

Esta estrategia, coordinada por la Dirección de Medio Ambiente, busca sembrar valores ecológicos en las familias, fortaleciendo la educación ambiental como pilar para lograr un municipio limpio y sostenible. La jornada incluyó la “Lotería Ambiental”, “Serpientes y Escaleras Ambiental” y un dinámico “EcoRally”, que ofrecieron una forma divertida de aprender sobre reciclaje, ahorro de agua y preservación de áreas verdes.

Uno de los momentos centrales fue la inauguración de un colorido mural dedicado a la conservación de la naturaleza, creado como símbolo de unión comunitaria y compromiso con el entorno. La actividad se complementó con una plática en la que se brindaron consejos prácticos para aplicar en la vida diaria, con el fin de reducir la contaminación y fomentar hábitos responsables.

El alcalde Peña Ortiz destacó que la transformación de Reynosa hacia un desarrollo sustentable requiere de la participación activa de la ciudadanía, y que programas como este fortalecen el vínculo entre el gobierno y las comunidades para alcanzar metas ambientales de largo plazo.

Con “Sembrando Conciencia”, la administración municipal reafirma su visión de un futuro más verde, impulsando la educación ambiental desde la niñez y sumando esfuerzos para proteger la biodiversidad local.

